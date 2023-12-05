РПЛ: Зимний кубок лиги пройдет 1-15 февраля в Абу-Даби

Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится в Абу-Даби с 1 по 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РПЛ Александра Алаева.

Мостовой заявил, что в РПЛ не нужны белорусские клубы

По его словам, работа по Зимнему кубку завершается.

«Ждем подтверждения одной зарубежной команды. Когда определимся, объявим официально состав и дату», — подчеркнул глава лиги.

Предыдущий турнир проходил в Абу-Даби 2-11 февраля, в нем участвовали футбольные клубы «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Обладателем Зимнего кубка стал «Спартак», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОАЭФутбол

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