Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в третий круг US Open
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф во втором круге турнира US Open в Нью-Йорке.
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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы США.
16-летняя Андреева занимает 63-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее она смогла пробиться в четвертый круг турнира Уимблдон.
Как сообщает «Радиоточка НСН», россиянин Даниил Медведев вошел в пятерку самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года по версии журнала Forbes. С сентября 2022 года по август 2023-го он заработал $20,1 миллиона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru