Россиянин Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике

Российский фристайлист Илья Буров занял третье место в олимпийском турнире по лыжной акробатике.

В главном финале Буров получил 114,93 балла, что позволило ему выиграть бронзу. Выиграл гонку спортсмен из Китая Гуанпу Ци с результатом в 129 баллов.

«Серебро» получил украинский спортсмен Александр Абраменко, у него 116,5 баллов.

При этом в главном финале соревновались также Пирмин Вернер из Швейцарии, а также Кристофер Лиллис и Джастин Шёнефельд из США.

