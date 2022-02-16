Россиянин Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике

Российский фристайлист Илья Буров занял третье место в олимпийском турнире по лыжной акробатике.

В главном финале Буров получил 114,93 балла, что позволило ему выиграть бронзу. Выиграл гонку спортсмен из Китая Гуанпу Ци с результатом в 129 баллов.

«Серебро» получил украинский спортсмен Александр Абраменко, у него 116,5 баллов.

При этом в главном финале соревновались также Пирмин Вернер из Швейцарии, а также Кристофер Лиллис и Джастин Шёнефельд из США.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ОКРСпортсменыЛыжи
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