Спорт
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, второе место занимает сборная США, третье - команда Китая. Российская команда идет четвертой. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
Россияне завоевали восемь наград во второй медальный день Универсиады в Италии
5 июля23:12
Российские спортсмены завоевали восемь наград - ве золотые, четыре серебряные и две бронзовые - во второй соревновательный день на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, второе место занимает сборная США, третье - команда Китая. Российская команда идет четвертой. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
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ФОТО: flickr.com // Волга Конверс
ТЕГИ:Универсиада-2019