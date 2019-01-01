Спорт
На втором месте идет сборная Белоруссии, на третьем - команда Грузии. Европейские игры завершатся 30 июня, сообщает ТАСС.
Россияне возглавляют медальный зачет на Европейских играх
26 июня23:01
Российские спортсмены продолжают лидировать в общекомандном зачете Европейских игр в Минске после пятого соревновательного дня. Сегодня сборная России завоевала десять наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали
Всего на счету сборной России 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.
На втором месте идет сборная Белоруссии, на третьем - команда Грузии. Европейские игры завершатся 30 июня, сообщает ТАСС.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Минск