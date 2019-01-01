Россияне возглавляют медальный зачет на Европейских играх

Российские спортсмены продолжают лидировать в общекомандном зачете Европейских игр в Минске после пятого соревновательного дня. Сегодня сборная России завоевала десять наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали

Всего на счету сборной России 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых наград.

На втором месте идет сборная Белоруссии, на третьем - команда Грузии. Европейские игры завершатся 30 июня, сообщает ТАСС.

