Россияне лидируют по количеству медалей на Европейских играх

Российские спортсмены упрочили лидерство в медальном зачете Европейских игр. Сегодня сборная России завоевала девять наград: одну золотую и восемь бронзовых наград, передает ТАСС.

Всего в активе россиян 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды. Второе место занимает сборная Белоруссии, третье - команда Италии. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

