Спорт
Всего в активе россиян 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды. Второе место занимает сборная Белоруссии, третье - команда Италии. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
Россияне лидируют по количеству медалей на Европейских играх
28 июня23:07
Российские спортсмены упрочили лидерство в медальном зачете Европейских игр. Сегодня сборная России завоевала девять наград: одну золотую и восемь бронзовых наград, передает ТАСС.
Всего в активе россиян 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды. Второе место занимает сборная Белоруссии, третье - команда Италии. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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