Россия осталась без наград в шестой медальный день Олимпиады
Сборная Россия не завоевала ни одной награды в течение шестого медального дня Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 10 февраля на Играх было разыграно восемь комплектов наград.
По итогам дня, лидером стала сборная Германии, завоевав шесть золотых и три серебряные награды. На втором и третьем месте расположились команда Норвегии и Австрии, в копилке у которых пять и четыре золотые медали соответственно.
Сборная России стоит на девятом месте, получив две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.
По общему числу медалей лидирует Австрия, взяв на Олимпиаде 13 медалей. У команд Норвегии и Канады по 12 наград. Россия пока завоевала 11 медалей.
11 февраля на Играх будет разыграно семь комплектов наград.
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