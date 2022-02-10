Россия осталась без наград в шестой медальный день Олимпиады

Отмечается, что 10 февраля на Играх было разыграно восемь комплектов наград.

По итогам дня, лидером стала сборная Германии, завоевав шесть золотых и три серебряные награды. На втором и третьем месте расположились команда Норвегии и Австрии, в копилке у которых пять и четыре золотые медали соответственно.

Сборная России стоит на девятом месте, получив две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

По общему числу медалей лидирует Австрия, взяв на Олимпиаде 13 медалей. У команд Норвегии и Канады по 12 наград. Россия пока завоевала 11 медалей.

11 февраля на Играх будет разыграно семь комплектов наград.

