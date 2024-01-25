Россия и Пакистан заключили меморандум о сотрудничестве в спорте
Минспорт России и Министерство межпровинциальной координации Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве в области физкультуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства.
Отмечается, что меморандум заключили по итогам встречи главы Минспорта Олега Матыцина и посла Пакистана Мухаммада Халида Джамали.
Как отметил российский министр, РФ остается приверженной олимпийским ценностям, относится с уважением к международному календарю и укрепляет суверенитет в спорте вместе с традиционными партнерами, в том числе Пакистаном.
«Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях», — указал Матыцин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru