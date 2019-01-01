Российским биатлонистам пообещали новую штурмовую винтовку
Российские биатлонисты смогут получить новую штурмовую винтовку и патроны отечественного производства уже в 2021 году. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») Альберт Баков.
Он подчеркнул, что это решение не означает, что разработчики ищут замену автомату Калашникова. По его словам, после создания пистолета «Удав» конструкторы вдохновились и продвинулись вперёд в своих идеях и наработках. Уже известен примерный внешний вид оружия, но с точки зрения конструкции особых изменений не ожидается.
Решение об оснащении сборной России по биатлону новыми винтовками будет принято после испытаний, в которых примут участие ведущие спортсмены, отмечает RT.
Ранее член Правления Союза биатлонистов России, двукратный победитель Олимпиады и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков в эфире НСН приветствовал идею создания отечественного механизма «ствол+патрон» на базе отечественной винтовки «Би-7-4».
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