Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский тхэквондист Максим Храмцов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 80 кг, сообщает «Чемпионат».

В финале олимпийского турнира в Токио россиянин победил представителя Иордании Салеха Эльшарабати со счётом 20:9 и выиграл первое золото ОИ в истории российского тхэквондо.

Это уже четвёртое золото российских спортсменов на токийской Олимпиаде. Всего у сборной России 12 наград и в медальном зачёте она находится на четвёртом месте.

Ранее золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио завоевали российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, сообщает Ura.ru.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

