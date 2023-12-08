Российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже

Российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщали в Международном олимпийской комитете (МОК).

МОК одобрил смену спортивного гражданства трех российских спортсменов

Принять участие в Играх смогут и белорусские атлеты, говорится в заявлении организации.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
ТЕГИ:ПарижСпортсменыРоссиянеОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры