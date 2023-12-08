Российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже
8 декабря 202317:28
Российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщали в Международном олимпийской комитете (МОК).
Принять участие в Играх смогут и белорусские атлеты, говорится в заявлении организации.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru