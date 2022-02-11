Российские хоккеисты в Пекине обыграли сборную Дании

Сборная России по хоккею выиграла матч с Данией в рамках группового турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Это стало вторым успехом россиян на Олимпийском турнире. Первой была победа в матче со сборной Швейцарии (1:0). Эксперты отмечали, что россияне были раскритикованы за столь слабый перевес СМИ и болельщиками.



Следующая игра российской сборной пройдет уже завтра, это будет матч против Чехии.

Ранее четыре хоккеиста были наказаны двухминутным штрафом за драку, которая произошла в матче сборных России и Швейцарии на ОИ в Пекине.

