Российские хоккеисты в Пекине обыграли сборную Дании
Сборная России по хоккею выиграла матч с Данией в рамках группового турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Это стало вторым успехом россиян на Олимпийском турнире. Первой была победа в матче со сборной Швейцарии (1:0). Эксперты отмечали, что россияне были раскритикованы за столь слабый перевес СМИ и болельщиками.
Следующая игра российской сборной пройдет уже завтра, это будет матч против Чехии.
Ранее четыре хоккеиста были наказаны двухминутным штрафом за драку, которая произошла в матче сборных России и Швейцарии на ОИ в Пекине.
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