Российская сборная по хоккею вылетела на Игры в Пекин
Сборная России по хоккею вылетела в Пекин, где примет участие в зимней Олимпиаде, сообщает «РЕН ТВ».
Спортсмены, тренеры и административный штаб команды полетели в Китай на отдельном рейсе, чтобы максимально обезопаситься от заражения коронавирусом.
До вылета на олимпийский турнир хоккеисты две недели находились на карантине. По прилету в Пекин их ожидает прохождение тестирования на COVID-19.
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине российская сборная представит 212 спортсменов. В окончательный состав делегации вошел 461 представитель, из них 212 - спортсмены, из которых 103 женщины и 109 мужчин.
Игры пройдут с 4 по 20 февраля, олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля.
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