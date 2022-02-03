Российская сборная по хоккею вылетела на Игры в Пекин

Сборная России по хоккею вылетела в Пекин, где примет участие в зимней Олимпиаде, сообщает «РЕН ТВ».

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Спортсмены, тренеры и административный штаб команды полетели в Китай на отдельном рейсе, чтобы максимально обезопаситься от заражения коронавирусом.

До вылета на олимпийский турнир хоккеисты две недели находились на карантине. По прилету в Пекин их ожидает прохождение тестирования на COVID-19.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине российская сборная представит 212 спортсменов. В окончательный состав делегации вошел 461 представитель, из них 212 - спортсмены, из которых 103 женщины и 109 мужчин.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля, олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
ТЕГИ:ХоккейОлимпиада
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