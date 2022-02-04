Роднина уверена в победе российских фигуристов на ОИ в Пекине

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посоветовала не смотреть командный турнир на Олимпийских играх — 2022, где после первого дня соревнований Россия занимает второе место, уступая команде США.

«Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», - заявила Роднина в беседе с NEWS.ru.

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Олимпийская чемпионка также выразила надежду, что дальше российские фигуристы еще «догонят и обгонят» американцев.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в пятницу стали вторыми в короткой программе командного турнира на ОИ в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 82,64 балла.

Пекине в пятницу прошла церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, на нее прибыл в том числе президент РФ Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ирина РоднинаПекинОлимпийские Игры
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