Роднина уверена в победе российских фигуристов на ОИ в Пекине
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посоветовала не смотреть командный турнир на Олимпийских играх — 2022, где после первого дня соревнований Россия занимает второе место, уступая команде США.
«Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», - заявила Роднина в беседе с NEWS.ru.
Олимпийская чемпионка также выразила надежду, что дальше российские фигуристы еще «догонят и обгонят» американцев.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в пятницу стали вторыми в короткой программе командного турнира на ОИ в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 82,64 балла.
Пекине в пятницу прошла церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, на нее прибыл в том числе президент РФ Владимир Путин.
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