Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Итальянская федерация футбола (FIGC) в воскресенье сообщила, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной сборной.
Манчини в субботу уведомил FIGC о желании оставить занимаемую должность. Имя нового наставника национальной футбольной сборной назовут в ближайшее время.
Манчини работал со сборной Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Европы и дважды занимала третье место в Лиге наций. До этого специалист был главным тренером петербургского «Зенита».
Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером сборной Италии может стать Лучано Спалетти, передает «Радиоточка НСН».
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