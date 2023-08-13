Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

Итальянская федерация футбола (FIGC) в воскресенье сообщила, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера национальной сборной.

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Манчини в субботу уведомил FIGC о желании оставить занимаемую должность. Имя нового наставника национальной футбольной сборной назовут в ближайшее время.

Манчини работал со сборной Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Европы и дважды занимала третье место в Лиге наций. До этого специалист был главным тренером петербургского «Зенита».

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером сборной Италии может стать Лучано Спалетти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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