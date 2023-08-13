Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

МО: системы ПВО РФ перехватили еще один украинский дрон над Белгородской областью

Более 1 тыс. человек эвакуировано из затопленного Уссурийска

МЧС: пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Раменском

СМИ: экс президент США Трамп заявил, что его шансы победить Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%

Манчини отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии по футболу