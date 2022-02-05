РФ сыграет с Португалией в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России в финале Чемпионата Европы по мини-футболу встретится с командой Португалии после победы страны над Испанией в полуфинале.

Португалия обыграла Испанию со счетом 3:2. Ранее Россия обыграла Россию с аналогичным счетом в другом полуфинале.

Таким образом, за третье место сразятся украинская и испанская команды. Этот матч и финал пройдут 6 февраля в Амстердаме.

Португалия - действующий чемпион Европы. Россия побеждала на турнире в 1999 году.

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ФОТО: РИА Новости/Александар Джорович
ТЕГИ:ПортугалияФутбол
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