РФ сыграет с Португалией в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России в финале Чемпионата Европы по мини-футболу встретится с командой Португалии после победы страны над Испанией в полуфинале.

Португалия обыграла Испанию со счетом 3:2. Ранее Россия обыграла Россию с аналогичным счетом в другом полуфинале.

Таким образом, за третье место сразятся украинская и испанская команды. Этот матч и финал пройдут 6 февраля в Амстердаме.

Португалия - действующий чемпион Европы. Россия побеждала на турнире в 1999 году.



