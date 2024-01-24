Пятерых членов молодежной сборной Канады обвинили в изнасиловании

По информации издания, инцидент произошел во время гала-мероприятия Федерации хоккея Канады в июне 2018 года. Тогда молодежная сборная страны одержала победу на чемпионате.

Как пишет газета, пострадавшая предъявила иск на $3,55 миллиона. Игрокам запретили выходить на лед до окончания расследования.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, напоминает «Радиоточка НСН».

