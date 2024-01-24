Пятерых членов молодежной сборной Канады обвинили в изнасиловании
Выступавших на чемпионате мира 2018 года пятерых членов молодежной сборной Канады обвинили в сексуальном насилии, сообщила газета The Globe and Mail.
По информации издания, инцидент произошел во время гала-мероприятия Федерации хоккея Канады в июне 2018 года. Тогда молодежная сборная страны одержала победу на чемпионате.
Как пишет газета, пострадавшая предъявила иск на $3,55 миллиона. Игрокам запретили выходить на лед до окончания расследования.
Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Рязанской области запретили продавать алкоголь в День студента
- Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре
- СМИ: в США начали обсуждать полный вывод войск из Сирии
- СМИ: Ежегодный ущерб от интернет-пиратства в мире оценивается в $71 млрд
- Пятерых членов молодежной сборной Канады обвинили в изнасиловании
- Минэкономразвития: инфляция в России замедлилась до 7,28%
- СМИ: Беспилотник приблизился к американскому судну у берегов Йемена
- В Симферополе два домашних питбуля напали на местную жительницу
- Патриарх Кирилл призвал прекратить отмечать в России День святого Валентина
- Комитет Сената США поддержал передачу активов РФ Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru