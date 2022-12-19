Путин установил в России День самбо
19 декабря 202216:15
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 16 ноября в России будет отмечаться День самбо, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что новый праздник был установлен «в целях популяризации и развития самбо».
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России был учреждён День среднего профессионального образования, его будут отмечать 2 октября, сообщает RT.
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19 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru