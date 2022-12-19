Путин установил в России День самбо

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что новый праздник был установлен «в целях популяризации и развития самбо».

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России был учреждён День среднего профессионального образования, его будут отмечать 2 октября, сообщает RT.

