Путин установил в России День самбо

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 16 ноября в России будет отмечаться День самбо, сообщает пресс-служба Кремля.

В России учредят День госсанэпиднадзора

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что новый праздник был установлен «в целях популяризации и развития самбо».

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России был учреждён День среднего профессионального образования, его будут отмечать 2 октября, сообщает RT.

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Фото: sambo.ru
ТЕГИ:ПраздникРоссияУказыВладимир Путин
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