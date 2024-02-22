Путин: Россия - одна из ведущих спортивных держав

Россия остается одной из ведущих мировых спортивных держав, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, который выступил на церемонии открытия международных соревнований «Игры будущего» в Казани.

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«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – заявил глава государства.

Он также указал, что «Игры будущего» являются даром России всемирной спортивной семье, соревнования свободны от двойных стандартов и политической конъюнктуры.

«Игры будущего» продлятся до 3 марта. Соревнования проходят по новым дисциплинам с использованием современных технологий и физической активности. Участие примут около двух тысяч человек из 100 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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