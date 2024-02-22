Путин: Россия - одна из ведущих спортивных держав

«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – заявил глава государства.

Он также указал, что «Игры будущего» являются даром России всемирной спортивной семье, соревнования свободны от двойных стандартов и политической конъюнктуры.

«Игры будущего» продлятся до 3 марта. Соревнования проходят по новым дисциплинам с использованием современных технологий и физической активности. Участие примут около двух тысяч человек из 100 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

