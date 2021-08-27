Путин поздравил боксёров с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей российского боксерского сообщества с Международным днем бокса, сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте поздравления глава государства отметил, что бокс «воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперед и побеждать».

Российский лидер подчеркнул, что этот вид спорта заслуженно «пользуется особой популярностью в России».

Ранее Путин поздравил российского велогонщика Михаила Асташова с золотой медалью летних Паралимпийских игр в Токио, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоздравлениеБоксВладимир Путин
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