Пушилин: возрожденный донецкий «Шахтер» должен выйти в РПЛ
Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин анонсировал возрождение футбольного клуба «Шахтер», пишет РИА Новости.
По его словам, власти региона активно работают над возрождением клуба. Перед «Шахтером» поставят задачу войти в число команд Российской премьер-лиги (РПЛ), отметил Пушилин.
«Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы». - пообещал врио главы ДНР.
Украина ранее попросила исключить Российский футбольный союз (РФС) из ФИФА и УЕФА. Свое требование в Киеве обосновали участием крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) в российской Второй лиге, передает «Радиоточка НСН».
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