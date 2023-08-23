Пушилин: возрожденный донецкий «Шахтер» должен выйти в РПЛ

Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин анонсировал возрождение футбольного клуба «Шахтер», пишет РИА Новости.

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По его словам, власти региона активно работают над возрождением клуба. Перед «Шахтером» поставят задачу войти в число команд Российской премьер-лиги (РПЛ), отметил Пушилин.

«Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы». - пообещал врио главы ДНР.

Украина ранее попросила исключить Российский футбольный союз (РФС) из ФИФА и УЕФА. Свое требование в Киеве обосновали участием крымских клубов «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) в российской Второй лиге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуДНРДенис Пушилин

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