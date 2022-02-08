«Просрал старт»: Устюгов оценил свое выступление на Олимпиаде
Российский лыжник Сергей Устюгов оценил свое выступление спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. К финишу спортсмен пришел восьмым.
В интервью изданию Sports.ru Устюгов отметил, что «просрал старт своего восьмилетия».
«Обидно, досадно, но есть и другая жизнь, а побеждает сильнейший и хитрейший», –заявил лыжник.
Устюгов подчеркнул, что не держит обиды на своих соотечественников Александра Тереньтева, который завоевал бронзовую медаль, и на Артема Мальцева, который занял пятое место по итогам спринта свободным стилем. Для 22-летнего Терентьева Олимпиада-2022 года стала первой.
Первым в гонке стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.
В общекомандном зачете Россия сейчас занимает пятое место, уступая Швеции, Нидерландам, Китаю и Норвегии.
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