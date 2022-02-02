«Промо-этап» парусного турнира Tenzor Cup пройдет в Монако

Так, регата пройдет совместно с третьим этапом зимней серии Monaco Sportsboat Winter Series, которая каждый год собирает большое количество участников со всего мира.

Турнир пройдет в четыре этапа с июня по ноябрь 2022 на базе лучших яхт-клубов России и Европы. Три этапа пройдут на акватории Пестовского водохранилища. Четвертый этап и гранд-финал серии пройдет в Монако на территории яхт-клуба – Yacht Club de Monaco.

Как отмечается, в рамках презентации оргкомитет Tenzor представит основной календарь турнира, подробности об условиях участия и разыграет специальные подарки.

