«Промо-этап» парусного турнира Tenzor Cup пройдет в Монако
Презентация и «промо-этап» нового международного парусного турнира Tenzor International Cup 2022 пройдет в Монако с 3 по 6 февраля.
Так, регата пройдет совместно с третьим этапом зимней серии Monaco Sportsboat Winter Series, которая каждый год собирает большое количество участников со всего мира.
Турнир пройдет в четыре этапа с июня по ноябрь 2022 на базе лучших яхт-клубов России и Европы. Три этапа пройдут на акватории Пестовского водохранилища. Четвертый этап и гранд-финал серии пройдет в Монако на территории яхт-клуба – Yacht Club de Monaco.
Как отмечается, в рамках презентации оргкомитет Tenzor представит основной календарь турнира, подробности об условиях участия и разыграет специальные подарки.
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