Президент МОК исключил отмену Олимпиады-2024 из-за военных конфликтов
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры 2024 года в Париже не будут отменены из-за роста числа военных конфликтов в мире. Его слова приводит издание Inside the Games.
По словам Баха, отказываться от Олимпиады в условиях геополитической напряженности было бы «неправильным подходом». Он напомнил, что спортсмены участвовали в Играх даже во времена международной нестабильности.
«Людям тоже нужно что-то, что их объединяет», - сказал Бах.
В беседе с ТАСС олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала главу МОК заложником политиков. Парламентарий допустила, что у Запада есть на него компромат, передает «Радиоточка НСН».
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