Президент МОК исключил отмену Олимпиады-2024 из-за военных конфликтов

По словам Баха, отказываться от Олимпиады в условиях геополитической напряженности было бы «неправильным подходом». Он напомнил, что спортсмены участвовали в Играх даже во времена международной нестабильности.

«Людям тоже нужно что-то, что их объединяет», - сказал Бах.

В беседе с ТАСС олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала главу МОК заложником политиков. Парламентарий допустила, что у Запада есть на него компромат, передает «Радиоточка НСН».

