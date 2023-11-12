Президент МОК исключил отмену Олимпиады-2024 из-за военных конфликтов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры 2024 года в Париже не будут отменены из-за роста числа военных конфликтов в мире. Его слова приводит издание Inside the Games.

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По словам Баха, отказываться от Олимпиады в условиях геополитической напряженности было бы «неправильным подходом». Он напомнил, что спортсмены участвовали в Играх даже во времена международной нестабильности.

«Людям тоже нужно что-то, что их объединяет», - сказал Бах.

В беседе с ТАСС олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала главу МОК заложником политиков. Парламентарий допустила, что у Запада есть на него компромат, передает «Радиоточка НСН».

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