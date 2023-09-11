Песков заявил, что россиянам надо ехать на ОИ в качестве индивидуальных атлетов

В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что атлетам из России необходимо принимать участие в Олимпийских играх в Париже «в личном качестве», так как важно «сохранить высокий уровень спорта высших достижений».

«Я убежден, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведётся. Обязательно спортсмены должны участвовать в Олимпиаде», - указал представитель Кремля.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, российским спортсменам, не поддерживающие спецоперацию, нужно предоставить возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».