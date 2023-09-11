Песков заявил, что россиянам надо ехать на ОИ в качестве индивидуальных атлетов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддерживать уровень российских спортсменов без международных соревнований невозможно, сообщает РИА Новости.
В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что атлетам из России необходимо принимать участие в Олимпийских играх в Париже «в личном качестве», так как важно «сохранить высокий уровень спорта высших достижений».
«Я убежден, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведётся. Обязательно спортсмены должны участвовать в Олимпиаде», - указал представитель Кремля.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, российским спортсменам, не поддерживающие спецоперацию, нужно предоставить возможность соревноваться в качестве нейтральных атлетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель: Евросоюз не признает выборы в Крыму и новых регионах России
- Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепра
- Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут начать восстание против Зеленского
- ЕК разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС
- Патриарх Кирилл призвал верующих заботиться о «страдающих винопитием»
- СМИ: Украинские солдаты признали успех российской армии под Купянском
- Песков заявил, что россиянам надо ехать на ОИ в качестве индивидуальных атлетов
- Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз
- Российские ученые нашли тяжелые металлы в морских акваториях Египта
- Красное вино затопило поселок в Португалии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru