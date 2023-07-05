«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером Гальтье

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о расторжении контракта с главным тренером Кристофом Гальтье по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба команды.

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В «ПСЖ» напомнили, что под руководством специалиста клуб выиграл исторический одиннадцатый титул чемпиона Франции, а также впервые в своей истории провёл чемпионат, не покидая первого места в турнирной таблице.

«Руководство, игроки и персонал «Пари Сен-Жермен» благодарят Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», - добавили в пресс-службе.

Ранее радиостанция RMC Sport заявила, что Кристофа Гальтье и его сына Джона Валовича задержали в рамках расследования дела о расизме, сообщает RT.

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ФОТО: кадр из трансляции
ТЕГИ:УвольнениеТренерФутболФранция

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