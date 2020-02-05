Овечкин стал лидером в гонке снайперов НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). На счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина три заброшенные шайбы. Все голы он забил в третьем периоде, в течение всего пяти минут. В результате на счету россиянина теперь 698 заброшенных шайб в НХЛ.
Между тем, в текущем сезоне у Овечкина 40 голов в 53 матчах. На втором месте - нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк — 38 голов в 54 матчах.
Вашингтон набрал 77 очков и вернулся на первое место в таблице Восточной конференции. Лос-Анджелес занимает последнее, 15-е место на Западе (43).
7 февраля Кингз сыграют в гостях против Айлендерс, а 9 февраля Кэпиталз примут Филадельфию.
1 февраля россиянин Александр Овечкин занял восьмое место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этого результата он достиг, когда забросил 695-ю шайбу. Россиянин потеснил канадца Марка Мессье, который опустился на девятую строку рейтинга.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене