Овечкин стал лидером в гонке снайперов НХЛ

Между тем, в текущем сезоне у Овечкина 40 голов в 53 матчах. На втором месте - нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк — 38 голов в 54 матчах.

Вашингтон набрал 77 очков и вернулся на первое место в таблице Восточной конференции. Лос-Анджелес занимает последнее, 15-е место на Западе (43).

7 февраля Кингз сыграют в гостях против Айлендерс, а 9 февраля Кэпиталз примут Филадельфию.

1 февраля россиянин Александр Овечкин занял восьмое место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этого результата он достиг, когда забросил 695-ю шайбу. Россиянин потеснил канадца Марка Мессье, который опустился на девятую строку рейтинга.



