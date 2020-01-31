Отстранённых специалистов уличили в тренировках сборной России
Несколько тренеров, отстранённых от деятельности за причастность к допинговому скандалу, продолжают работать с российскими легкоатлетами. Данные о нарушении запрета Российское антидопинговое агентство передало министерству спорта РФ.
В частности, пожизненно дисквалифицированный тренере по ходьбе Владимир Чегин замечен на тренировочных мероприятиях в нынешнем январе. Речь идёт о сборах российской команды в Сочи, которые завершились сегодня, передает «Интерфакс».
Чегин получил всемирную известность благодаря придуманной им системе подготовки спортивных ходоков в Саранске. Его воспитанники в первом десятилетии XXI века неоднократно побеждали на Олимпиадах, мировых и европейских первенствах.
Всё рухнуло после Олимпийских игр 2012 года. Тогда два десятка подопечных Чегина были схвачены за руку и уличены в использовании допинга. Их лишили всех наград и дисквалифицировали.
В Минспорте также привели еще несколько случаев участия дисквалифицированных российских специалистов в тренировках действующих спортсменов, согласно данным РУСАДА.
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