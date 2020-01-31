Отстранённых специалистов уличили в тренировках сборной России

Несколько тренеров, отстранённых от деятельности за причастность к допинговому скандалу, продолжают работать с российскими легкоатлетами. Данные о нарушении запрета Российское антидопинговое агентство передало министерству спорта РФ.

В частности, пожизненно дисквалифицированный тренере по ходьбе Владимир Чегин замечен на тренировочных мероприятиях в нынешнем январе. Речь идёт о сборах российской команды в Сочи, которые завершились сегодня, передает «Интерфакс».