Отборочный матч ЧЕ-2024 Израиль - Косово перенесён на неопределённый срок

Игра сборных Израиля и Косова в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года вынужденно перенесена на неопределенный срок в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. О таком решении объявил Союз европейских футбольных ассоциаций.

Отборочный матч должен был состояться 15 октября в столице частично признанной республики, Приштине. После нападения ХАМАС на территорию Израиля власти еврейского государства ввели запрет на выезд своих спортсменов из-за опасения терактов против них.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на 15 ноября была перенесена встреча между сборными Израиля и Швейцарии. Эта игра должна была пройти сегодня в Израиле.

По итогам шести туров отборочного турнира сборная Израиля располагается на третьей строчки своей группы с 11 очками. Она отстаёт от лидирующей Швейцарии на три балла. В группе также выступают команды Румынии, Белоруссии и Андорры.

