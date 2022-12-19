Орлов: Паредеса надо было удалять в финале чемпионата мира

Он отметил, что все футболисты в финале чемпионата мира были корректны, кроме Паредеса. Орлов указал, что футболист вышел во втором тайме и «как въехал двумя ногами». После этого, подчеркнул комментатор, судья должен был выгнать его с поля.

Ранее сборная Аргентины по футболу обыграла соперников из Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

