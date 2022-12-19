Орлов: Паредеса надо было удалять в финале чемпионата мира
Полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финальном матче чемпионата мира — 2022 с Францией нужно было удалять, он футбольный бандит. Об этом заявил футбольный комментатор Геннадий Орлов в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале «Такой футбол».
Он отметил, что все футболисты в финале чемпионата мира были корректны, кроме Паредеса. Орлов указал, что футболист вышел во втором тайме и «как въехал двумя ногами». После этого, подчеркнул комментатор, судья должен был выгнать его с поля.
Ранее сборная Аргентины по футболу обыграла соперников из Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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