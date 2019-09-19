ОКР: С оптимизмом смотрим на восстановление статуса ВФЛА
ОКР с осторожным, но выраженным оптимизмом смотрит на перспективу восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом по итогам исполкома Олимпийского комитета России заявил президент Станислав Поздняков. Этот вопрос в процессе формирования и подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Токио более чем актуальный и важный.
«Все те вопросы, которые были заданы рабочей группой в июне, были учтены в нашей совместной работе с ВФЛА - по большинству вопросов мы получили заключение, что наши ответы принимаются как позитивные. Скорость перепроверки проб Московской лаборатории не зависит от нашей стороны, но мы выполнили все условия», - заявил Поздняков.
Напомним, вопрос восстановления членства ВФЛА будет рассмотрен на выборном конгрессе IAAF, который пройдет 25-26 сентября в Дохе. Совет IAAF, в частности, 23 сентября заслушает доклад рабочей группы по восстановлению ВФЛА, сообщает спецкорр НСН.
Ранее НСН писала, что ОКР в курсе проблемы с распределением билетов на Игры в Токио для российских болельщиков. В частности, Станислав Поздняков сообщил, что к делу подключился МИД РФ.
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