ОКР: С оптимизмом смотрим на восстановление статуса ВФЛА

«Все те вопросы, которые были заданы рабочей группой в июне, были учтены в нашей совместной работе с ВФЛА - по большинству вопросов мы получили заключение, что наши ответы принимаются как позитивные. Скорость перепроверки проб Московской лаборатории не зависит от нашей стороны, но мы выполнили все условия», - заявил Поздняков.

Напомним, вопрос восстановления членства ВФЛА будет рассмотрен на выборном конгрессе IAAF, который пройдет 25-26 сентября в Дохе. Совет IAAF, в частности, 23 сентября заслушает доклад рабочей группы по восстановлению ВФЛА, сообщает спецкорр НСН.

Ранее НСН писала, что ОКР в курсе проблемы с распределением билетов на Игры в Токио для российских болельщиков. В частности, Станислав Поздняков сообщил, что к делу подключился МИД РФ.

