Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Кенией
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Кении.
Место в воротах займёт Илья Помазун. Вместе с ним с первых минут на поле выйдут Арсен Адамов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Максим Мухин и Александр Соболев, а также Георгий Джикия, который будет капитаном.
В запасе Карпин оставил Матвея Сафонова, Илью Лантратова, Александра Солдатенкова, Данила Глебова, Фёдора Чалова, Ивана Облякова, Артёма Макарчука, Сергея Пиняева, Сергея Волкова, Евгения Харина, Ивана Сергеева, Далера Кузяева и Александра Сильянова.
Отметим, что Помазун, Адамов и Горшков впервые выйдут на поле в форме национальной сборной.
Товарищеская встреча сборных России и Кении пройдёт в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан» 16 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 1:0. Ворота противника на 40-й минуте поразил форвард ЦСКА Федор Чалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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