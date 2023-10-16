Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Кенией

Место в воротах займёт Илья Помазун. Вместе с ним с первых минут на поле выйдут Арсен Адамов, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Максим Мухин и Александр Соболев, а также Георгий Джикия, который будет капитаном.

В запасе Карпин оставил Матвея Сафонова, Илью Лантратова, Александра Солдатенкова, Данила Глебова, Фёдора Чалова, Ивана Облякова, Артёма Макарчука, Сергея Пиняева, Сергея Волкова, Евгения Харина, Ивана Сергеева, Далера Кузяева и Александра Сильянова.

Отметим, что Помазун, Адамов и Горшков впервые выйдут на поле в форме национальной сборной.

Товарищеская встреча сборных России и Кении пройдёт в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан» 16 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 1:0. Ворота противника на 40-й минуте поразил форвард ЦСКА Федор Чалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

