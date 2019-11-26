Новости за ночь: На Играх-2020 Россия может выступить под нейтральным флагом

26 ноября 201907:33

Главные события ночи по версии НСН.

1

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Это, в первую очередь, означает, что на летних Играх в Токио, которые начнутся 24 июля 2020 года, российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и праздновать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна.

Исполком WADA, где будет обсуждаться этот вопрос, намечен на 9 декабря. При этом любое решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

2

Россия и Украина по-разному представили итоги переговоров Путина и Зеленского

Тему возвращения трех украинских военных кораблей обсудили по телефону президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Беседа состоялась по инициативе Киева.

На сайте Кремля уточняется, что эти суда Киев задействовал в ходе провокации возле Керченского пролива в ноябре 2018 года. На сайте украинского президента об этом речи не идет, однако говорится о требовании Зеленского вернуть все вооружение, оборудование и документацию с кораблей.

3

ЦБ предложил сделать бесплатным перевод зарплаты на счета в других банках

Центробанк решил новым способом бороться с «зарплатным рабством». Речь идет о создании централизованного зарплатного реестра и об освобождении от сопутствующих расходов переводы зарплат на счета в других банках.

К рассмотрению этого вопроса регулятор вернулся после жалоб от Альфа-банка, «Тинькофф банка» и Совкомбанк.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что нужно «найти развязки» в этом сложном вопросе, но посчитала излишним создание реестра. По ее мнению, это может привести к задержкам в выплате зарплат.

4

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский конгрессмен США Кристофер Ван Холлен возмутился испытаниями Турцией радиолокационных станций российских зенитных ракетных систем С-400.

«Через две недели после визита в Вашингтон президент Эрдоган показал нос Трампу, США и НАТО, перейдя очередную красную линию, начав испытания РЛС С-400. Наше законодательство требует от Трампа ввести санкции в отношении Турции», - написал он в соцсетях.

Также Холлен назвал действия Анкары неуважением к американскому лидеру Дональду Трампу, Соединённым Штатам и НАТО, отметив, что существующее законодательство требует от Трампа введения санкций в связи с возникшей ситуацией.



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ФОТО: pxhere.com
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