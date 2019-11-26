Новости за ночь: На Играх-2020 Россия может выступить под нейтральным флагом
Главные события ночи по версии НСН.
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Это, в первую очередь, означает, что на летних Играх в Токио, которые начнутся 24 июля 2020 года, российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и праздновать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна.
Исполком WADA, где будет обсуждаться этот вопрос, намечен на 9 декабря. При этом любое решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
Россия и Украина по-разному представили итоги переговоров Путина и Зеленского
Тему возвращения трех украинских военных кораблей обсудили по телефону президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Беседа состоялась по инициативе Киева.
На сайте Кремля уточняется, что эти суда Киев задействовал в ходе провокации возле Керченского пролива в ноябре 2018 года. На сайте украинского президента об этом речи не идет, однако говорится о требовании Зеленского вернуть все вооружение, оборудование и документацию с кораблей.
ЦБ предложил сделать бесплатным перевод зарплаты на счета в других банках
Центробанк решил новым способом бороться с «зарплатным рабством». Речь идет о создании централизованного зарплатного реестра и об освобождении от сопутствующих расходов переводы зарплат на счета в других банках.
К рассмотрению этого вопроса регулятор вернулся после жалоб от Альфа-банка, «Тинькофф банка» и Совкомбанк.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что нужно «найти развязки» в этом сложном вопросе, но посчитала излишним создание реестра. По ее мнению, это может привести к задержкам в выплате зарплат.
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский конгрессмен США Кристофер Ван Холлен возмутился испытаниями Турцией радиолокационных станций российских зенитных ракетных систем С-400.
«Через две недели после визита в Вашингтон президент Эрдоган показал нос Трампу, США и НАТО, перейдя очередную красную линию, начав испытания РЛС С-400. Наше законодательство требует от Трампа ввести санкции в отношении Турции», - написал он в соцсетях.
Также Холлен назвал действия Анкары неуважением к американскому лидеру Дональду Трампу, Соединённым Штатам и НАТО, отметив, что существующее законодательство требует от Трампа введения санкций в связи с возникшей ситуацией.
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