Новости за ночь: На Играх-2020 Россия может выступить под нейтральным флагом

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Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Это, в первую очередь, означает, что на летних Играх в Токио, которые начнутся 24 июля 2020 года, российские спортсмены будут соревноваться на вторых Олимпийских играх подряд в нейтральной форме и праздновать любые завоеванные ими медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна.

Исполком WADA, где будет обсуждаться этот вопрос, намечен на 9 декабря. При этом любое решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

