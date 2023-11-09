НОК Великобритании поддержал допуск россиян к Олимпиаде-2024
Британская олимпийская ассоциация поддержала допуск спортсменов из России и Белоруссии к участию в летних Играх 2024 года в столице Франции. Об этом объявил глава British Olympic Association Энди Энсон.
Он подчеркнул, что речь идёт о выступлении на соревнованиях в нейтральном статусе. По словам Энсона, британская ассоциация не хочет, чтобы атлетов непрерывно наказывали за конфликты, которые происходят по всему земному шару. Он также отметил, что из-за запретов на международные соревнования не так уж много россиян смогли пройти олимпийскую квалификацию.
Международный олимпийский комитет 12 октября лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых регионов. При этом МОК оставил в силе свою рекомендацию от 28 марта 2023 года о допуске россиян и белорусов исключительно в статусе нейтральных атлетов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МОК запретил выступление тем спортсменам, которые публично поддержали СВО, или имеют отношение к вооруженным силам, либо силовым структурам. Речь, например, идёт о ЦСКА или «Динамо».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru