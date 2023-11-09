НОК Великобритании поддержал допуск россиян к Олимпиаде-2024

Британская олимпийская ассоциация поддержала допуск спортсменов из России и Белоруссии к участию в летних Играх 2024 года в столице Франции. Об этом объявил глава British Olympic Association Энди Энсон.

Он подчеркнул, что речь идёт о выступлении на соревнованиях в нейтральном статусе. По словам Энсона, британская ассоциация не хочет, чтобы атлетов непрерывно наказывали за конфликты, которые происходят по всему земному шару. Он также отметил, что из-за запретов на международные соревнования не так уж много россиян смогли пройти олимпийскую квалификацию.