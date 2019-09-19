Нигматуллин уверен, что российские вратари достигнут славы Льва Яшина

Напомним, Лев Яшин в составе сборной СССР в 1956 году выиграл Олимпийские игры и в 1960 году - чемпионат Европы. В составе московского «Динамо» пять раз выигрывал чемпионат Советского Союза. По версии ФИФА был признан лучшим вратарем ХХ века, а также в 1963 году стал обладателем «Золотого мяча», который был учрежден журналом France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе.

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматулин в эфире НСН отдал должное Льву Яшину, заметив, что современные российские вратари стараются заявить о себе на международной арене так же, как и он в своё время.

«Российские вратари работают, конечно, в этом направлении, чтобы достичь уровня Яшина, у него были свои новаторские идеи, но нельзя забывать о смене поколений», - отметил Нигматуллин.

При этом собеседник НСН отметил, что сегодня вратарю трудно конкурировать с полевыми игроками в борьбе за главные индивидуальные международные призы.

«В России все нормально с вратарями, но стать лучшим игроком в Европе любому вратарю сейчас невозможно. Потому что конкурировать с другими игроками не получится. Тогда было другое время и другая конкуренция», - сказал экс-голкипер сборной России.

Тем временем, сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА, сообщает НСН. Сейчас отечественная сборная занимает 42-е место, ранее она находилась на четыре строки ниже.



