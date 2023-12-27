«Нет самодисциплины!»: Непомнящий о трудностях работы футбольного тренера в Китае

При этом он отметил, что менталитет китайских и российских футболистов очень похож.

«В китайском футболе все связано с менталитетом игроков. Когда меня спрашивают, в чем различие между китайцами, японцами и корейцами, я отвечаю, что по таланту Китай на первом месте. Когда я знакомился с Китаем, меня сопровождал один работник Федерации футбола Китая, который заканчивал наш институт в Москве. Я сказал ему, что у меня такое ощущение, что вы очень похожи на нас… Он сказал: точно! Менталитет игроков такой же: только попал человек в сборную национальную, все, к нему уже не подъедешь. Это сложный процесс, поэтому для того, чтобы китайцы стали чемпионами мира в футболе, должно многое случиться», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Непомнящий подчеркнул, что с сожалением отнесся к тому, что Слуцкий сделал выбор в пользу китайского, а не российского футбольного клуба.

«Я, честно говоря, с сожалением к этому (выбору китайского клуба, а не российского – ред. НСН) отнесся. Я знаю, что у него были предложения из России, но, почему-то, выбрал Китай. Неудачи с казанским "Рубином" не могли на этом сказаться. У каждого тренера всегда есть объяснения тем или иным неудачам, с этим переночевать раза два и все», - резюмировал он.

Команду «Шанхай Шэньхуа» основали в 1993 году, она выступает в Суперлиге Китая. В 2000-х годах клуб некоторое время возглавлял Валерий Непомнящий.

Слуцкий возглавлял российскую сборную в 2015-2016 годах. Клуб ЦСКА под его руководством два раза становился чемпионом страны и еще по два раза получал Кубок и Суперкубок России. Кроме того, Леонид Слуцкий тренировал команды «Крылья Советов», «Москва», «Витесс» (Нидерланды) и «Халл Сити» (Англия), передает «Радиоточка НСН».

