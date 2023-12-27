«Нет самодисциплины!»: Непомнящий о трудностях работы футбольного тренера в Китае
У китайских футболистов нет понимания, что только труд может сделать из них выдающихся игроков, отметил в эфире НСН Валерий Непомнящий.
Главные трудности для европейского и российского тренера при работе в Китае – это непрофессионализм футболистов, у них нет самодисциплины, заявил советский и российский тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России, московского ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб «Шанхай Шеньхуа». Его контракт начнет действовать 1 января. Непомнящий отметил, что при работе в китайских футбольных клубах есть свои нюансы.
«Китай – это интересная страна, "Шанхай Шеньхуа" вполне профессиональный клуб достаточно высокого уровня и по инфраструктуре, и по качеству руководства. В Китае работают и играют вполне серьезные фигуры. Просто сейчас саудиты и так далее перебили немножко эту ситуацию, но по вкладам в футбол Китай был самой богатой страной. При этом главные трудности для европейского и российского тренера при работе в Китае – это непрофессионализм футболистов. Нет самодисциплины, нет понимания, что только труд может сделать из просто игрока выдающегося игрока», - сказал Непомнящий.
При этом он отметил, что менталитет китайских и российских футболистов очень похож.
«В китайском футболе все связано с менталитетом игроков. Когда меня спрашивают, в чем различие между китайцами, японцами и корейцами, я отвечаю, что по таланту Китай на первом месте. Когда я знакомился с Китаем, меня сопровождал один работник Федерации футбола Китая, который заканчивал наш институт в Москве. Я сказал ему, что у меня такое ощущение, что вы очень похожи на нас… Он сказал: точно! Менталитет игроков такой же: только попал человек в сборную национальную, все, к нему уже не подъедешь. Это сложный процесс, поэтому для того, чтобы китайцы стали чемпионами мира в футболе, должно многое случиться», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Непомнящий подчеркнул, что с сожалением отнесся к тому, что Слуцкий сделал выбор в пользу китайского, а не российского футбольного клуба.
«Я, честно говоря, с сожалением к этому (выбору китайского клуба, а не российского – ред. НСН) отнесся. Я знаю, что у него были предложения из России, но, почему-то, выбрал Китай. Неудачи с казанским "Рубином" не могли на этом сказаться. У каждого тренера всегда есть объяснения тем или иным неудачам, с этим переночевать раза два и все», - резюмировал он.
Команду «Шанхай Шэньхуа» основали в 1993 году, она выступает в Суперлиге Китая. В 2000-х годах клуб некоторое время возглавлял Валерий Непомнящий.
Слуцкий возглавлял российскую сборную в 2015-2016 годах. Клуб ЦСКА под его руководством два раза становился чемпионом страны и еще по два раза получал Кубок и Суперкубок России. Кроме того, Леонид Слуцкий тренировал команды «Крылья Советов», «Москва», «Витесс» (Нидерланды) и «Халл Сити» (Англия), передает «Радиоточка НСН».
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