Названы затраты на подготовку олимпийцев в Подмосковье





Власти Московской области выделили на подготовку спортсменов из региона к летней Олимпиаде 2020 года в Токио 380 миллионов рублей. Всего к спортивному смотру планеты готовятся более 200 подмосковных атлетов.

Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», в данном случае речь идёт об олимпийском резерве, поскольку подготовку спортсменов элитного уровня финансирует федеральное министерство спорта. Подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта принимает в штат на должность спортсменов-инструкторов тех, кто уже успешно проявил себя на всероссийских и международных соревнованиях.

Для каждого составляют индивидуальный план-задание на год, прописывают оклады и надбавки. По итогам ежегодной аттестации принимается решение о продлении или прекращении договора.

В выделенную Московской областью сумму входят, в частности, расходы на организацию тренировок, участие во всероссийских и международных соревнованиях. Однако львиная доля пойдёт на спортивный инвентарь и оборудование.

Например, яхта в самом маленьком классе «Лазер» стоит от 800 тысяч рублей, байдарка– 400 тысяч рублей. Легкоатлетический шест для вице-чемпиона Европы, победителя финала «Бриллиантовой лиги» Тимура Моргунова из Звенигорода заказывают в США за 90 тысяч рублей. Причём для соревнований их нужно не менее 10 штук. Для велогонщиков пара шоссейных байков потянула на 600 тысяч.

По оценке министерства спорта Московской области, в окончательный состав олимпийской делегации сумеют отобраться до 80 подмосковных атлетов, они имеют шансы выиграть 28 наград различного достоинства.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На соревнованиях будет разыграно 339 комплектов медалей в 53 видах спорта.

