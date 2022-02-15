«Настроение хорошее»: Трусова рассказала о четвертом месте в короткой программе

Трусова отметила, что исполнение тройного акселя – ее цель, которую она хочет достичь.

«Мне неважно, как кто откатался, чего мне может это стоить. В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление, в этот раз я была настроена», – подчеркнула Трусова.

Также фигуристка рассказала, что «настроение после выступления хорошее».

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова по итогам короткой программы на Олимпиаде заняли первое, второе и четвертое места соответственно.

С финальной произвольной программой спортсменки выступят 17 ферваля.

