«Настроение хорошее»: Трусова рассказала о четвертом месте в короткой программе

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не расстроилась из-за ошибки во время выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Валиева сохранила лидерство после короткой программы на Олимпиаде

Трусова отметила, что исполнение тройного акселя – ее цель, которую она хочет достичь.

«Мне неважно, как кто откатался, чего мне может это стоить. В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление, в этот раз я была настроена», – подчеркнула Трусова.

Также фигуристка рассказала, что «настроение после выступления хорошее».

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова по итогам короткой программы на Олимпиаде заняли первое, второе и четвертое места соответственно.

С финальной произвольной программой спортсменки выступят 17 ферваля.

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