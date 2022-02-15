«Настроение хорошее»: Трусова рассказала о четвертом месте в короткой программе
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не расстроилась из-за ошибки во время выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
Трусова отметила, что исполнение тройного акселя – ее цель, которую она хочет достичь.
«Мне неважно, как кто откатался, чего мне может это стоить. В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление, в этот раз я была настроена», – подчеркнула Трусова.
Также фигуристка рассказала, что «настроение после выступления хорошее».
Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова по итогам короткой программы на Олимпиаде заняли первое, второе и четвертое места соответственно.
С финальной произвольной программой спортсменки выступят 17 ферваля.
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