Надаль признался, что подхватил коронавирус
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом. Об этом спортсмен рассказал в соцсетях. Он уточнил, что положительный результат теста получен им после участия в турнире в Абу-Даби по возвращении на родину.
По словам 35-летнего теннисиста, в данный момент он остаётся дома и уже проинформировал о COVID-тесте всех, кто имел с ним контакт в последние дни.
Выступлением в выставочном турнире в столице Объединённых Арабских Эмиратов испанец прервал паузу, связанную с травмой. В августе экс-первая ракетка мира объявил о досрочном завершении для него сезона.
Сейчас Надаль находится на шестой строчке рейтинга ATP.
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