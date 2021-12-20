Надаль признался, что подхватил коронавирус

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом. Об этом спортсмен рассказал в соцсетях. Он уточнил, что положительный результат теста получен им после участия в турнире в Абу-Даби по возвращении на родину.

По словам 35-летнего теннисиста, в данный момент он остаётся дома и уже проинформировал о COVID-тесте всех, кто имел с ним контакт в последние дни.

Выступлением в выставочном турнире в столице Объединённых Арабских Эмиратов испанец прервал паузу, связанную с травмой. В августе экс-первая ракетка мира объявил о досрочном завершении для него сезона.

Сейчас Надаль находится на шестой строчке рейтинга ATP.

