На Украине спортсменам одобрили участие в соревнованиях с россиянами и белорусами

Запрет на участие украинских сборных продолжает действовать на турниры, в которых российские и белорусские спортсмены выступают под своими флагами, а также своими действиями или заявлениями могут обозначать свою национальную принадлежность.

Минспорта запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

