На Украине спортсменам одобрили участие в соревнованиях с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта Украины дало добро своим спортсменам на участие в международных соревнованиях, на которых атлеты из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе, сообщается на сайте ведомства.

Страны G7 против участия в международных турнирах российских и белорусских спортсменов

Запрет на участие украинских сборных продолжает действовать на турниры, в которых российские и белорусские спортсмены выступают под своими флагами, а также своими действиями или заявлениями могут обозначать свою национальную принадлежность.

Минспорта запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: paralymp.ru
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