На Украине спортсменам одобрили участие в соревнованиях с россиянами и белорусами
Министерство молодежи и спорта Украины дало добро своим спортсменам на участие в международных соревнованиях, на которых атлеты из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе, сообщается на сайте ведомства.
Запрет на участие украинских сборных продолжает действовать на турниры, в которых российские и белорусские спортсмены выступают под своими флагами, а также своими действиями или заявлениями могут обозначать свою национальную принадлежность.
Минспорта запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru