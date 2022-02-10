На ОИ-2022 зафиксировали первый случай употребления допинга

Отмечается, что тестирование проводилось 7 февраля во внесоревновательный период. В допинг-пробе иранского спортсмена обнаружили следы анаболического стероида орал-туринабола.

Саве-Шемшаки временно отстранили от участия в зимних Олимпийских играх-2022 до окончательного вердикта, вынесенного в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Иранец может обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

