На ОИ-2022 зафиксировали первый случай употребления допинга

Горнолыжник из Ирана Хусейн Саве-Шемшаки сдал положительный допинг-тест. Об этом Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Отмечается, что тестирование проводилось 7 февраля во внесоревновательный период. В допинг-пробе иранского спортсмена обнаружили следы анаболического стероида орал-туринабола.

Саве-Шемшаки временно отстранили от участия в зимних Олимпийских играх-2022 до окончательного вердикта, вынесенного в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Иранец может обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ИранДопингПекинОлимпийские Игры
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