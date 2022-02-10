На ОИ-2022 зафиксировали первый случай употребления допинга
Горнолыжник из Ирана Хусейн Саве-Шемшаки сдал положительный допинг-тест. Об этом Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Отмечается, что тестирование проводилось 7 февраля во внесоревновательный период. В допинг-пробе иранского спортсмена обнаружили следы анаболического стероида орал-туринабола.
Саве-Шемшаки временно отстранили от участия в зимних Олимпийских играх-2022 до окончательного вердикта, вынесенного в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Иранец может обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
- Стала известна доля «омикрона» среди выявленных случаев ковида в РФ
- СМИ: Лигу безопасного интернета покинули операторы связи и ряд других компаний
- Оперштаб: Диагноз «коронавирус» будут ставить в России по экспресс-тестам без ПЦР
- ФСБ задержала четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях
- В России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 за сутки
- Новые серии «Футурамы» выйдут в 2023 году
- Суд дал пять лет колонии 16-летнему Уварову за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
- «Сокрушительный меч!»: В ЛНР обвинили американские телеканалы в съемках «заказухи» в Донбассе
- Новейший самолет А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенным локатором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru