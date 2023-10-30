На Кубани футболист любительской лиги нокаутировал судью за жёлтую карточку

Инцидент произошёл 28 октября. В ходе матча любительской лиги AFL в Краснодаре, в котором «Тлюстенхабль» играл против клуба «Изумруд», Гапон сфолил на сопернике, за что судья показал ему жёлтую карточку. Однако это решение игроку не понравилось и он ударил рефери в лицо.

На помощь арбитру пришли медики и игроки «Изумруда», которые закрыли его от разбушевавшегося Гапона. После инцидента матч был остановлен, а «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение.

Ранее мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил бывшего футболиста сборной РФ Романа Широкова к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

