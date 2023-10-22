Московский «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
22 октября 202316:46
Футболисты московского Спартака» одержали победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. В составе хозяев отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинес.
«Спартак» обыграл «Пари НН» в третий раз за текущий сезон. Команда прервала трехматчевую серию без побед.
Ранее красно-белые проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. В Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля уступили московскому «Динамо» со счетом 0:3, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru