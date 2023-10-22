Московский «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. В составе хозяев отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинес.

«Спартак» обыграл «Пари НН» в третий раз за текущий сезон. Команда прервала трехматчевую серию без побед.

Ранее красно-белые проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4. В Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля уступили московскому «Динамо» со счетом 0:3, напоминает «Радиоточка НСН».

