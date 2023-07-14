МОК негативно оценил критику стран Европы на рекомендации по допуску россиян

Представители Международного олимпийского комитета с прискорбием отметили, что правительства ряда стран не желают с уважением относиться к автономии спорта, которую они требуют от других государств и на словах превозносят в бесконечных резолюциях и речах ЕС и ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал несправедливым решение МОК не отправлять приглашение на Игры-2024 в Париже национальным олимпийским комитетам России и Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

