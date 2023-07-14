МОК негативно оценил критику стран Европы на рекомендации по допуску россиян
МОК оценил критику руководства стран Европы на рекомендации по допуску атлетов из России на соревнования. Об этом сообщил портал Inside The Games.
Представители Международного олимпийского комитета с прискорбием отметили, что правительства ряда стран не желают с уважением относиться к автономии спорта, которую они требуют от других государств и на словах превозносят в бесконечных резолюциях и речах ЕС и ООН.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал несправедливым решение МОК не отправлять приглашение на Игры-2024 в Париже национальным олимпийским комитетам России и Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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