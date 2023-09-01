МОК не разрешил россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх
Спортсменов из России и Белоруссии не будет на Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу. Об этом заявили в Олимпийском комитете Азии, добавив, что таким было решение Международного олимпийского комитета, сообщает The Indian Express.
В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.
Первоначально предполагалось, что россияне и белорусы смогут выступить на турнире в нейтральном статусе и вне медального зачета для того, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры-2024 в Париже.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашения для участия в Азиатских играх, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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