МОК не разрешил россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх

В ОСА пояснили, что это связано с техническими трудностями.

Первоначально предполагалось, что россияне и белорусы смогут выступить на турнире в нейтральном статусе и вне медального зачета для того, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашения для участия в Азиатских играх, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

