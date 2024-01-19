Теннисистка Андреева одолела Диану Парри на Australian Open, отыгравшись с 1:5
Теннисистка Мира Андреева одолела 72-ю ракетку мира Диану Парри из Франции в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian open).
В решающем сете россиянка сперва проигрывала 1:5. Однако смогла отыграть матчбол, сравнять счет, а затем победила. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 7:6.
В четвертом круге чемпионата молодая теннисистка сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии или Сторм Хантер из Австралии.
В этом году Андреева впервые играет в основной сетке Australian Open. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго - на US Open.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru