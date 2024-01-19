Теннисистка Андреева одолела Диану Парри на Australian Open, отыгравшись с 1:5

В решающем сете россиянка сперва проигрывала 1:5. Однако смогла отыграть матчбол, сравнять счет, а затем победила. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 7:6.

В четвертом круге чемпионата молодая теннисистка сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии или Сторм Хантер из Австралии.

В этом году Андреева впервые играет в основной сетке Australian Open. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго - на US Open.

