Месси стал лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года с соперниками из Нидерландов принес победу аргентинской команде, забив мяч и отметившись серией результативных передач.
Латиноамерикански футболисты обыграли нидерландцев по пенальти, окончив основное и дополнительное время матча со счетом 2:2. После серии пенальти аргентинцы вышли вперед со счетом 4:3? сообщает RT.
В полуфинале 13 декабря сборная Аргентина встретится с Хорватией после ее победы над Бразилией (2:1).
Ранее нападающий аргентинской соборной Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионатах мира, сообщает телеканал «360».
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