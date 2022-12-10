Месси стал лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года с соперниками из Нидерландов принес победу аргентинской команде, забив мяч и отметившись серией результативных передач.

Сборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал ЧМ-2022

Латиноамерикански футболисты обыграли нидерландцев по пенальти, окончив основное и дополнительное время матча со счетом 2:2. После серии пенальти аргентинцы вышли вперед со счетом 4:3? сообщает RT.

В полуфинале 13 декабря сборная Аргентина встретится с Хорватией после ее победы над Бразилией (2:1).

Ранее нападающий аргентинской соборной Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионатах мира, сообщает телеканал «360».




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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпортФутболФутболистЧемпионат МираЛионель Месси
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