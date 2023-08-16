Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в США

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, пишет РИА Новости.

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Во втором круге россиянин сразился с итальянцем Лоренцо Музетти. Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и японцем Есихито Нисиока. Призовой фонд турнира составляет $6,6 миллиона.

Медведев ранее отказался участвовать в хардовом турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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