Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в США
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, пишет РИА Новости.
Во втором круге россиянин сразился с итальянцем Лоренцо Музетти. Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева.
В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и японцем Есихито Нисиока. Призовой фонд турнира составляет $6,6 миллиона.
Медведев ранее отказался участвовать в хардовом турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru