Marca: Криштиану Роналду станет игроком «Аль-Насра» с 1 января
Испанская спортивная газета Marca утверждает, что с 1 января 2023 года нападающий Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
По информации издания, контракт с португальцем рассчитан на 2,5 сезона. Отмечается, что за сезон Роналду будет получать около 200 млн евро (с учётом бонусов и рекламных доходов), что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Журналист Николо Скира в своих соцсетях написал, что переход португальского футболиста в «Аль-Насср» будет официально оформлен в ближайшие дни.
Ранее английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил о разрыве контракта с Криштиану Роналду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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