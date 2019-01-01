Спорт
Маркизио присоединился к питерской команде 3 сентября прошлого года, провел 15 матчей и забил два мяча. Он вместе с «Зенитом» стал чемпионом России.
Макризио перестает быть зенитовцем
1 июля20:12
Футбольный клуб «Зенит» и 33-летний полузащитник команды Клаудио Маркизио решили прекратить дальнейшее сотрудничество, передает «Интерфакс».
Маркизио присоединился к питерской команде 3 сентября прошлого года, провел 15 матчей и забил два мяча. Он вместе с «Зенитом» стал чемпионом России.
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